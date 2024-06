Il 26 giugno la polizia italiana ha annunciato di aver smantellato una rete di trafficanti cinesi che usava auto di lusso per far entrare in Italia migranti di nazionalità cinese.

I migranti irregolari superavano il confine come “cittadini asiatici ben vestiti, con pochi bagagli, a bordo di auto potenti e costose guidate da cittadini cinesi residenti in Italia da anni”, secondo un comunicato della polizia.

I migranti arrivavano in aereo in Serbia, dove non c’è bisogno del visto, e poi attraversavano Bosnia Erzegovina, Croazia e Slovenia.