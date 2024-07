Se non ci saranno colpi di scena dovrebbe essere Keir Starmer, un ex avvocato per i diritti umani di 61 anni, a ricever dal re l’incarico di formare il governo.

Circa 46 milioni di elettori sono chiamati alle urne per rinnovare i 650 seggi della camera dei comuni. Ogni deputato è eletto con il sistema first-past-the-post, che favorisce i partiti più grandi.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 ora locale. Alla chiusura del voto i primi exit poll daranno un’idea dell’esito del voto, ma i risultati ufficiali saranno resi noti nelle prime ore del mattino del 5 luglio.

Quale sarà la portata della vittoria dei laburisti e della sconfitta del primo ministro Rishi Sunak, incapace di creare consenso intorno al suo progetto politico dopo venti mesi di mandato? Come andrà il partito anti immigrazione e antisistema Reform UK, guidato da Nigel Farage?

Secondo i sondaggi, i laburisti hanno circa il 40 per cento delle intenzioni di voto, rispetto al 22 per cento dei conservatori, mentre Reform UK è al 16 per cento e i liberaldemocratici al 10 per cento.

Stando alle ultime proiezioni di YouGov, questo significherebbe 431 seggi per i laburisti contro i 102 per i conservatori, una maggioranza che non si vedeva nel Regno Unito dal 1832. I Lib-Dem otterrebbero 78 seggi e Reform UK tre, consentendo a Nigel Farage di entrare in parlamento dopo sette tentativi falliti.