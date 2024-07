Nel fine settimana, in occasione del secondo turno delle elezioni parlamentari in Francia, sono stati vietati i raduni nel territorio della Nuova Caledonia, nell’oceano Pacifico.

La Francia è sulle spine in vista del ballottaggio di domenica 7 luglio, con le forze centriste e di sinistra che sperano d’impedire all’estrema destra di ottenere la maggioranza assoluta all’assemblea nazionale.

L’alto commissario, che rappresenta lo stato francese nell’arcipelago dove a maggio sono scoppiate violente proteste, ha dichiarato che gli assembramenti pubblici saranno vietati da sabato mattina a lunedì sera.

“Un’adeguata presenza di sicurezza, tra cui 3.500 agenti di polizia e gendarmi, sarà messa in atto per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto”, ha dichiarato. Anche il divieto di vendita di armi e alcolici e il coprifuoco notturno, in vigore dall’inizio dei disordini, saranno prorogati fino al 15 luglio.