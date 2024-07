L’8 luglio il primo ministro indiano Narendra Modi andrà in Russia per la prima volta dopo l’invasione dell’Ucraina, percorrendo una linea sottile tra il mantenimento di un’alleanza di lunga durata con Mosca e i suoi rapporti con l’occidente che sono sempre più stretti.

La Russia è un fornitore di petrolio e armi a basso prezzo per l’India, ma il suo isolamento dall’occidente e l’amicizia sempre più stretta con la Cina hanno avuto un impatto sulla sua alleanza di lunga durata con New Delhi. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno coltivato i legami con l’India come baluardo contro Pechino e la sua influenza nell’area dell’Asia e del Pacifico, facendo al contempo pressioni per allontanarla dalla Russia.