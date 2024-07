Il sindacato ha incolpato i dirigenti della Samsung di aver “ostacolato” lo sciopero, affermando che non sembravano disposti a impegnarsi nel dialogo. E ha esortato un maggior numero di lavoratori a partecipare, compresi “quelli che esitano”. “La vostra determinazione è necessaria per portare avanti i nostri obiettivi e la nostra vittoria. Uniamo le nostre forze per proteggere i nostri diritti e creare un futuro migliore”.

Il sindacato conta più di trentamila iscritti, più di un quinto della forza lavoro totale dell’azienda. Il 9 luglio la Samsung ha dichiarato che non c’è stata alcuna interruzione della produzione, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Yonhap, anche se il sindacato ha affermato che lo sciopero ha avuto un impatto notevole.

Più di cinquemila lavoratori hanno smesso di lavorare l’8 luglio per quello che doveva essere uno sciopero di tre giorni, parte di una lunga battaglia su salari e benefit. La mossa segue lo sciopero di un giorno di giugno, la prima azione collettiva di questo tipo nell’azienda, che è rimasta per decenni senza sindacalizzazione.

“Dichiariamo un secondo sciopero generale a tempo indeterminato a partire dal 10 luglio, dopo aver appreso che la direzione non è disposta a dialogare”, ha dichiarato il sindacato nazionale Samsung electronics in un comunicato.

Il sindacato, che rappresenta decine di migliaia di lavoratori della Samsung electronics in Corea del Sud, ha dichiarato di voler prolungare a tempo indeterminato uno sciopero di tre giorni nel tentativo di costringere i dirigenti dell’azienda a negoziare.

Il sindacato è in trattativa con la direzione da gennaio, ma le due parti non sono riuscite a ridurre le differenze. I lavoratori hanno rifiutato l’offerta di un aumento salariale del 5,1 per cento, mentre il sindacato aveva precedentemente esposto le sue richieste, tra cui il miglioramento delle ferie annuali e la trasparenza dei bonus basati sui risultati.

La Samsung electronics è riuscita a non far sindacalizzare i propri dipendenti per quasi cinquant’anni, a volte adottando tattiche feroci, secondo i critici, mentre cresceva fino a diventare il più grande produttore di smartphone e semiconduttori del mondo.

Il fondatore dell’azienda Lee Byung-chul, morto nel 1987, si opponeva fermamente ai sindacati, affermando che non li avrebbe mai consentiti. Il primo sindacato di Samsung Electronics è stato costituito alla fine degli anni 2010.

L’azienda è il fiore all’occhiello del gigante sudcoreano Samsung group, di gran lunga il più grande dei conglomerati a controllo familiare che dominano gli affari nella quarta economia asiatica.

È il più grande produttore di chip di memoria al mondo e rappresenta una fetta significativa della produzione globale di chip di fascia alta.

Samsung ha recentemente previsto un aumento di oltre 15 volte gli utili operativi del secondo trimestre, grazie alla crescente domanda di intelligenza artificiale generativa.