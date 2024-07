Il 10 luglio Taiwan ha dichiarato di aver individuato 37 aerei militari cinesi intorno all’isola, diretti verso il “Pacifico occidentale” per raggiungere una portaerei cinese nell’ambito di esercitazioni militari.

La Cina rivendica Taiwan, governata da un regime democratico, come parte del suo territorio e ha dichiarato che non rinuncerà mai all’uso della forza per prendere il controllo dell’isola.

Il ministero della difesa dell’isola ha dichiarato in un comunicato delle 9.30 circa di aver individuato “trentasette velivoli cinesi” intorno a Taiwan dalle 5.20 dello stesso giorno, tra cui caccia e droni.

Dei trentasette aerei, trentasei hanno attraversato la linea mediana dello stretto di Taiwan, che divide in due lo stretto di 180 chilometri tra l’isola e la Cina continentale.

Questi aerei si stavano dirigendo “verso il Pacifico occidentale utilizzando il nostro spazio aereo meridionale e sudorientale” per unirsi “alla portaerei Shandong per l’addestramento marittimo e aereo”, secondo la stessa fonte.

Il ministro della difesa taiwanese Wellington Koo ha dichiarato alla stampa che la portaerei “non ha attraversato il canale di Bashi”, una via d’acqua al largo della punta meridionale di Taiwan attraverso la quale transitano solitamente le navi cinesi dirette verso l’oceano Pacifico.