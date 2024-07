“Uno come Prachanda, capace di costruire la pace con la forza di una rivoluzione, potrebbe non nascere più”, aveva affermato in un discorso tenuto prima della votazione, parlando di sé in terza persona.

Il suo breve mandato è stato comunque uno dei più lunghi dall’abolizione della monarchia nel 2008.

Solo tre capi di governo sono rimasti in carica più a lungo di lui, e solo uno ha superato i due anni.

Il Partito comunista del Nepal (Centro maoista) di Prachanda era arrivato terzo nelle elezioni legislative del 2022, ma l’ex guerrigliero era riuscito a farsi eleggere premier grazie ad abili negoziati.