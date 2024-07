La polizia ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per cercare di fermare gli scontri tra gli studenti che chiedevano l’abolizione delle quote e i sostenitori della Lega awami, la formazione al potere.

Almeno sei persone sono morte il 16 luglio in Bangladesh nel corso di violente proteste contro il sistema delle quote nel pubblico impiego, che hanno spinto il governo a chiudere scuole e università.

Da settimane gli studenti organizzano manifestazioni quasi quotidiane per chiedere al governo di revocare il sistema delle quote nel pubblico impiego e di adottare un sistema basato sul merito.

Attualmente più del 50 per cento dei posti di lavoro nella pubblica amministrazione, ben pagati e molto ambiti, è riservato ad alcune categorie.

Il 30 per cento è riservato ai figli di chi ha combattuto per l’indipendenza del Bangladesh nel 1971, il 10 per cento alle donne e il 10 per cento a specifici distretti del paese.

Secondo i manifestanti, dovrebbero essere mantenute solo le quote per le minoranze etniche e i disabili (il 6 per cento).

Sostengono che il sistema sia stato concepito per favorire i figli dei sostenitori della premier Sheikh Hasina, alla guida del paese dal 2009.