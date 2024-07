Risultato positivo al covid-19 il 17 luglio, il presidente statunitense Joe Biden ha assicurato di stare “bene”, ma questo nuovo annuncio rischia di alimentare preoccupazioni sulla sua età e sulla sua salute, che hanno già portato a richieste di ritiro dalla corsa per la Casa bianca.

I dirigenti del Partito democratico hanno cercato di convincere il presidente a passare il testimone. Lo hanno riferito diversi mezzi d’informazione.

L’annuncio dell’infezione da covid-19 arriva in un momento in cui Biden sta lottando per la sopravvivenza politica, dopo la sua disastrosa prestazione di fine giugno durante il dibattito televisivo con Donald Trump, che ha alimentato un’ondata di dubbi sulle sue capacità fisiche e mentali.