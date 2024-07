Un’interruzione di alcuni servizi della Microsoft ha paralizzato molte aziende in tutto il mondo il 19 luglio. Aerei bloccati a terra, code negli aeroporti, problemi per l’emittente australiana Abc, disagi alla borsa di Londra: nelle ultime ore si è moltiplicato il numero delle aziende che hanno registrato interruzioni o disservizi.

In un messaggio la Microsoft afferma che gli utenti “potrebbero non essere in grado di accedere a varie applicazioni e servizi di Microsoft 365”. L’azienda ha aggiunto di essere “all’opera per gestire questo evento con la massima priorità e urgenza”.

Diversi aeroporti hanno segnalato di essere stati colpiti dal blackout, tra cui quello di Berlino, di Amsterdam-Schiphol e tutti quelli spagnoli. Anche alcune compagnie aeree – Delta, United, American airlines, Air France, l’irlandese Ryanair e tre indiane – hanno segnalato problemi.

“Per il momento tutto ciò che sappiamo è che c’è stato un incidente tecnico e che, di conseguenza, ci sono ritardi nel check-in, e che il servizio aereo ha dovuto essere sospeso fino alle dieci”, ha spiegato la portavoce dell’aeroporto di Berlino, in Germania, senza specificare la natura esatta del guasto o quando il traffico aereo sarebbe ripreso.