L’Iran ha avvertito Israele delle conseguenze di un attacco di rappresaglia in Libano. “Potrebbe aggravare il conflitto in corso nella regione”, ha affermato Nasser Kanani, portavoce del ministero degli esteri iraniano.

Washington ha accusato il gruppo Hezbollah, sostenuto dall’Iran, di essere responsabile di “quest’orribile attacco”. “Il razzo è stato lanciato da un’area controllata da Hezbollah”, ha dichiarato una portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale.

Secondo Israele, l’attacco è stato compiuto con un razzo iraniano Falaq. Hezbollah, che ha smentito il suo coinvolgimento, è l’unico gruppo della regione ad avere razzi di questo tipo, ha dichiarato il ministero degli esteri israeliano, accusandolo di aver “oltrepassato tutte le linee rosse”, colpendo “obiettivi civili”.

“Hezbollah pagherà un prezzo pesante”, ha avvertito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al suo ritorno da una visita ufficiale negli Stati Uniti. In serata il gabinetto di sicurezza ha autorizzato il premier e il ministro della difesa Yoav Gallant a “decidere come e quando rispondere al gruppo terroristico Hezbollah”, si legge in un comunicato, che non fornisce ulteriori dettagli.

L’attacco è arrivato dopo che si era diffusa la notizia della morte di quattro combattenti di Hezbollah in un attacco israeliano nel sud del Libano. La sera del 27 luglio il gruppo libanese ha rivendicato il lancio di alcuni razzi contro postazioni militari israeliane sulle alture del Golan, prima di smentire il suo coinvolgimento nell’attacco a Majdal Shams.