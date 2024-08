Il 5 agosto un giudice statunitense ha inflitto a Google un duro colpo, stabilendo in un caso di concorrenza sleale che il colosso tecnologico detiene un monopolio.

La decisione potrebbe modificare il modo in cui il settore opererà in futuro. Il giudice della corte distrettuale Amit Mehta ha stabilito che Google ha mantenuto un monopolio per la ricerca e per gli annunci online attraverso accordi di distribuzione esclusiva del suo motore di ricerca che l’hanno resa l’opzione “predefinita” sui dispositivi tecnologici di uso comune.

“Dopo aver attentamente considerato e soppesato le testimonianze e le prove, la corte giunge alla seguente conclusione: Google è un monopolista e ha agito come tale per mantenere il suo monopolio”, ha scritto Mehta nella sua sentenza. Il colosso “ha un vantaggio importante, in gran parte invisibile, rispetto ai suoi rivali: la distribuzione”, ha aggiunto.