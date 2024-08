L’agenzia palestinese Wafa ha riferito che un palestinese è stato ucciso il 13 agosto dall’esercito israeliano durante un’operazione a Ramallah, in Cisgiordania, per demolire le abitazioni di due palestinesi accusati di un attentato.

“I soldati hanno aperto il fuoco e lanciato granate asfissianti, uccidendo un giovane colpito da un proiettile al petto”, riferisce Wafa, che riporta la notizia di quattro feriti.

L’esercito israeliano è entrato a Ramallah, sede dell’Autorità palestinese e ufficialmente sotto il controllo esclusivo delle forze palestinesi, per far saltare in aria le case di due palestinesi accusati di un attentato.