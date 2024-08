La Francia ha aperto un’indagine per cyberbullismo in seguito alla denuncia della campionessa olimpica di pugilato algerina Imane Khelif, che è stata al centro di una pesante controversia ai giochi olimpici di Parigi.

Sulla questione sono intervenuti anche diversi politici e celebrità come Donald Trump ed Elon Musk. L’indagine è stata aperta per “molestie informatiche” in seguito alla polemica sul genere di Khelif.

L’avvocato dell’atleta, Nabil Boudi, ha dichiarato la scorsa settimana che Khelif, 25 anni, ha presentato una denuncia per molestie, definendola una “lotta per la giustizia”.

“L’indagine determinerà chi c’era dietro questa campagna misogina, razzista e sessista, ma dovrà anche occuparsi di coloro che hanno alimentato il linciaggio online”, ha dichiarato l’avvocato. L’ufficio centrale per la lotta contro i crimini contro l’umanità e i crimini di odio è stato incaricato delle indagini.