Da parte loro le forze russe hanno annunciato di aver “sventato” nuovi attacchi ucraini nella regione di Kursk, dove hanno dichiarato di aver inviato rinforzi e di aver inflitto perdite agli avversari.

Nella vicina regione di Belgorod, il governatore Vyacheslav Gladkov ha dichiarato lo stato di emergenza il 14 agosto. “La situazione nella nostra regione di Belgorod rimane estremamente difficile e tesa a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine. Le case sono state distrutte, i civili sono morti e feriti”, ha scritto su Telegram.

Le autorità delle regioni di Kursk, Voronezh, Nizhny Novgorod e Bryansk hanno inoltre riferito che i droni ucraini sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa durante la notte.

Dopo una settimana di rapidi progressi, il generale Syrsky ha affermato che i suoi soldati avevano conquistato più di mille chilometri quadrati di Russia. Le autorità russe hanno riconosciuto la perdita di 28 città e le conquiste territoriali ucraine che si estendono su un’area larga quaranta chilometri e profonda dodici.

Secondo i calcoli condotti dall’Afp sulla base di fonti russe trasmesse dall’Institute for the study of war (Isw), un think tank statunitense, le truppe ucraine sono avanzate di ottocento chilometri quadrati nella regione di Kursk.