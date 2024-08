Il 16 agosto a Doha proseguono i negoziati per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza, in un momento in cui un attacco dei coloni in Cisgiordania ha suscitato una profonda condanna anche da parte dei leader israeliani.

L’attacco di un gruppo di coloni nel villaggio palestinese di Jit, ha causato un morto e un ferito il 15 agosto. L’azione è stata condannata dagli Stati Uniti e da molti leader israeliani, il presidente Isaac Herzog lo ha addirittura definito un “pogrom”.

“Condanno fermamente il pogrom di questa notte in Samaria”, ha scritto Herzog in un messaggio su X (ex Twitter), usando il nome della provincia biblica corrispondente al nord della Cisgiordania. La casa bianca ha condannato gli attacchi definendoli “inaccettabili”.

Secondo l’esercito israeliano, decine di civili israeliani hanno fatto irruzione a Jit, situata tra Nablus e Qalqilya, intorno alle 20 (ora locale), incendiando edifici e veicoli e lanciando pietre e bombe Molotov. I soldati e le guardie di frontiera hanno “sfollato i civili israeliani dalla città” e hanno consegnato uno di loro alla polizia, ha dichiarato un portavoce militare all’Afp.

Secondo il ministero della sanità palestinese, un uomo è stato ucciso “dai proiettili dei coloni” e un altro è stato ferito al petto.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “prende sul serio i disordini che hanno avuto luogo questa sera nel villaggio di Jit”, ha dichiarato in un comunicato del suo ufficio, assicurando che “i responsabili di eventuali atti criminali saranno arrestati e processati”.

Capo del Likud, il principale partito della destra israeliana, Netanyahu governa dal dicembre 2022 con il sostegno dei partiti di estrema destra, sostenendo l’estensione delle colonie israeliane in Cisgiordania e perfino l’annessione totale di questo territorio palestinese, che Israele occupa dal 1967.

I rivoltosi di questa notte a Jit non hanno “nulla a che fare con gli insediamenti e i coloni”, ha dichiarato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, uno dei fautori dell’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania dalla fine del 2022 e dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza.

Le colonie israeliane in Cisgiordania sono denunciate come una violazione del diritto internazionale dalle Nazioni Unite, che le considerano uno dei principali ostacoli all’instaurazione di una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi.