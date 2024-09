Il 4 settembre la giustizia della Groenlandia ha prorogato la detenzione dell’attivista per l’ambiente Paul Watson fino al 2 ottobre, in attesa della decisione del governo danese su una richiesta di estradizione del Giappone, legata alla sua lotta in difesa delle balene.

Tokyo accusa Watson, 73 anni, di essere corresponsabile di danni e lesioni a bordo di una baleniera giapponese nel 2010, nell’ambito di una campagna condotta dalla sua ong Sea shepherd.

Fondatore di Sea shepherd e della fondazione per gli oceani che porta il suo nome, Watson è stato arrestato il 21 luglio a Nuuk, la capitale della Groenlandia, un territorio autonomo del regno di Danimarca, mentre era in viaggio con la sua nave, la John Paul DeJoria, per intercettare una baleniera giapponese.