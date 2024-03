Analizzando un database che registra le osservazioni di cetacei, gli autori hanno stimato che tra il 2002 e il 2012 la popolazione di megattere nel Pacifico settentrionale era raddoppiata, toccando un picco di più di 33mila esemplari. Ma invece di stabilizzarsi gradualmente, come si aspettavano gli studiosi, negli anni successivi era nuovamente crollata del 20 per cento.

Gli scienziati hanno attribuito il calo agli effetti del cosiddetto blob, una vasta area di acqua calda comparsa alla fine del 2013 al largo della costa occidentale del Nordamerica, dovuta a un sistema di alta pressione eccezionalmente duraturo che aveva limitato la dissipazione del calore dell’oceano nell’atmosfera. Il fenomeno, prolungato dagli effetti del Niño, era durato fino al 2016.

La temperatura dai 3 ai 6 gradi più alta del normale ha ridotto la quantità di nutrienti nelle acque, limitando la crescita del fitoplancton, le alghe microscopiche alla base della catena alimentare dell’oceano.

Questo ha avuto ripercussioni a cascata su tutto l’ecosistema, riducendo la quantità di cibo per le megattere e per altri animali, come i pulcinella, le foche e i leoni marini, i cui numeri sono calati in modo significativo nello stesso periodo.