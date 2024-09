I raid israeliani in Siria si sono intensificati dopo l’inizio della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

Israele non fornisce informazioni sugli attacchi, ma ha affermato in varie occasioni che non avrebbe permesso all’Iran di aumentare la sua influenza in Siria.

Ad aprile Israele ha colpito il consolato iraniano a Damasco, uccidendo alcuni alti funzionari e causando forti tensioni nella regione.

Il 9 settembre il ministero degli esteri iraniano ha denunciato “un attacco criminale”.