Il francese Thierry Breton, commissario europeo uscente per il mercato interno e i servizi, si è dimesso il 16 settembre in polemica con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mentre sono in corso i negoziati sulla composizione del nuovo collegio dei commissari.

Le improvvise dimissioni dell’ex ministro francese, 69 anni, ha creato scompiglio a Bruxelles in un momento in cui l’annuncio dei nomi e degli incarichi dei nuovi commissari era atteso per il 17 settembre.

“Mi dimetto da commissario europeo con effetto immediato”, ha affermato Breton in una lettera a Von der Leyen pubblicata sul social network X.

Breton, candidato ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron, ha spiegato che Von der Leyen ha “chiesto alla Francia di sostituirmi”.

“Qualche giorno fa lei ha chiesto alla Francia di sostituirmi, per motivi personali che non ha voluto discutere con me e ha proposto, a titolo di compromesso, di assegnare alla Francia un portafoglio teoricamente più influente”, ha scritto nella lettera, rivolgendosi direttamente a Von der Leyen.

“La Francia proporrà quindi un altro candidato”, ha aggiunto.

“Essere commissario europeo è stato un onore, ma alla luce degli ultimi sviluppi – che mostrano ancora una volta una governance discutibile – non posso più svolgere il mio incarico nel collegio dei commissari”, ha concluso.