Gli attivisti contro la pena di morte sostengono che questa pratica, eseguita sparando al cuore di un detenuto mentre giace a faccia in giù per terra, è un metodo disumano.

In una dichiarazione, il tribunale ha poi affermato che, sebbene il diritto alla vita sia protetto dalla costituzione, “questa protezione non è assoluta”.

“La corte costituzionale di Taiwan ha sottolineato che, poiché la pena di morte è la punizione più severa e di natura irreversibile, la sua applicazione e le garanzie procedurali (dalle indagini all’esecuzione) devono essere sottoposte a un esame rigoroso”, ha dichiarato riferendosi in particolare ai casi di omicidio.

Tuttavia “la sentenza non ha affrontato la questione della costituzionalità della pena di morte in generale o per altri reati” che non siano gli omicidi, come il tradimento o i reati legati alla droga. La corte ha anche stabilito che la condanna a morte deve essere “proibita” per “imputati con disturbi psichiatrici”.