“I combattenti di Hezbollah sono pronti ad affrontare l’offensiva di terra israeliana”, aveva dichiarato il 30 settembre il numero due del gruppo Naim Qassem in un discorso in tv.

Secondo i mezzi d’informazione statali siriani, l’esecito israeliano ha preso di mira nella notte anche la regione di Damasco, in Siria.

L’agenzia di stampa Sana ha affermato che tre civili sono morti e nove sono rimasti feriti nei raid. Secondo la tv di stato siriana, tra le vittime c’è anche una giornalista, Safaa Ahmad.

Il 20 settembre il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres si era detto contrario a “qualsiasi operazione di terra israeliana in Libano”.

L’Iran ha affermato che non invierà combattenti in Libano per affrontare Israele, aggiungendo che “il Libano ha i mezzi per fronteggiare l’aggressione sionista”.