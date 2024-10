La Commissione europea introdurrà quindi dazi fino al 35 per cento, che si aggiungeranno a quelli del 10 per cento già applicati. I dazi aggiuntivi entreranno in vigore alla fine di ottobre.

Le divisioni tra i Ventisette hanno impedito di raggiungere la maggioranza qualificata necessaria – almeno quindici stati che rappresentino il 65 per cento della popolazione dell’Ue – per approvare formalmente i dazi, che si applicheranno anche alle aziende straniere che producono auto elettriche in Cina.

Tuttavia, in assenza di un voto chiaro in un senso o nell’altro, l’esecutivo europeo sarà libero d’introdurli, e ha confermato che lo farà.

L’importo varierà da un produttore all’altro, a seconda della quantità stimata di sussidi ricevuti e del grado di collaborazione con le autorità europee.

Nel dettaglio, i dazi aggiuntivi saranno del 7,8 per cento per la Tesla, del 17 per cento per la Byd, del 18,8 per cento per la Geely e del 35,3 per cento per la Saic.