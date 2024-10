“Liberate il vostro paese da Hezbollah”, ha dichiarato l’8 ottobre in un videomessaggio in inglese rivolto alla popolazione libanese, minacciando in caso contrario “distruzione e sofferenza come a Gaza”, dove l’esercito israeliano sta portando avanti da un anno un’offensiva che ha causato più di quarantamila morti.

“Abbiamo eliminato Hassan Nasrallah”, il leader di Hezbollah ucciso il 27 settembre in un attacco israeliano alla periferia sud di Beirut, “e il sostituto di Nasrallah e il sostituto del sostituto”, ha aggiunto il premier, senza fare nomi.

Poco prima il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant aveva dichiarato che Hezbollah “è in grande difficoltà” a causa degli attacchi israeliani.

Gallant ha rinviato una visita a Washington prevista questa settimana, in cui avrebbe dovuto incontrare il suo collega statunitense Lloyd Austin per discutere della situazione in Medio Oriente e in particolare della risposta all’attacco missilistico iraniano in Israele del 1 ottobre.