In un ospedale nel nord della Striscia di Gaza, le famiglie piangono i loro cari, uccisi in un attacco dell’esercito israeliano, che dal 6 ottobre sta conducendo un’intensa offensiva in questa zona sotto assedio.

Poco distante, tre bambini aspettano di essere curati su un materasso, con il viso coperto di polvere e le bende sul corpo.

In questa piccola città agricola, interi blocchi di case sono stati distrutti da un bombardamento aereo che ha ucciso almeno 73 persone, secondo i servizi di emergenza del territorio palestinese.

Secondo i soccorritori, almeno altre 14 vittime sono ancora sotto le macerie, ma i soccorsi sono resi impossibili dai bombardamenti.

Fuori dall’ospedale Kamal Adwan, una giovane donna posa la mano sul corpo di un parente avvolto in un lenzuolo bianco e steso a terra. Le salme, adagiate una accanto all’altra, con le famiglie riunite davanti a loro, sono pronte per essere seppellite. Gli sfollati non sanno più dove andare.

“Non c’è un posto dove vivere per noi e le nostre famiglie”, spiega Ibrahim Hamuda, 66 anni, appena arrivato nella città di Gaza.

“Non stiamo più vivendo, stiamo morendo lentamente”, ha aggiunto questo residente di Beit Lahia che è riuscito a fuggire, poco prima del bombardamento.

“Siamo scappati senza nulla, con i bambini in braccio, camminando a lungo per raggiungere Gaza. Siamo arrivati esausti, senza nulla da mangiare o da bere per i nostri figli”, aggiunge la figlia, Mariam Hamuda, 33 anni.