Donald Trump ha rivendicato “una vittoria politica mai vista negli Stati Uniti” nel corso di un discorso tenuto a West Palm Beach, in Florida, dopo che l’emittente Fox News lo ha proclamato vincitore delle presidenziali.

“Abbiamo fatto la storia”, ha aggiunto il candidato repubblicano davanti ai suoi sostenitori, promettendo di “far guarire il paese”.

In realtà la vittoria di Trump non è ancora ufficiale. Il candidato repubblicano dispone al momento di 262 grandi elettori, contro i 194 di Kamala Harris. Ne mancano quindi solo otto per arrivare ai 270 necessari per vincere le presidenziali.