In tutto sono stati arrestati 63 sospetti e le autorità hanno promesso un’indagine, mentre molti esponenti politici del paese, e non solo, hanno espresso la loro condanna.

L’agenzia di stampa Reuters non è stata in grado di confermare che questi incidenti si siano svolti come è stato riferito.

Le autorità olandesi erano consapevoli delle tensioni per la guerra a Gaza, ma non hanno reputato necessario annullare la partita.

Il giorno della partita, i tifosi del Maccabi sono stati filmati mentre intonavano slogan antiarabi davanti al Monumento nazionale in piazza Dam, ad Amsterdam, tra cui “Fuck you Palestine”. Questi video sono stati verificati da Reuters.

Oggi meno dell’1 per cento della popolazione di Amsterdam è di religione ebraica, mentre circa il 15 per cento è musulmana, per lo più immigrati di prima o seconda generazione provenienti dal Nordafrica e dal Medio Oriente.

Considerando i possibili scontri tra manifestanti e tifosi come la principale minaccia per la sicurezza, la sindaca ha spostato la manifestazione in un luogo distante dallo stadio.

La polizia in tenuta antisommossa presente allo stadio ha tenuto separati i gruppi opposti e al termine della partita, intorno alle 23.00, sono stati segnalati pochi incidenti.

Tuttavia nel centro della città, verso mezzanotte, i dispositivi di sicurezza non hanno funzionato.

Sulle chat olandesi sono cominciati a circolare inviti a prendere di mira i tifosi del Maccabi che stavano rientrando, dando vita a quelle che la sindaca Halsema ha definito “aggressioni antisemite”.

La polizia, abituata a disperdere le folle di tifosi, non è riuscita a fermare i gruppi più piccoli di aggressori, in movimento e senza un’evidente appartenenza a club calcistici.

La polizia ha dichiarato di aver radunato circa duecento tifosi del Maccabi in piazza Dam per proteggerli e scortarli ai loro hotel, ma molti sono stati aggrediti in altre zone della città e gli aggressori sono fuggiti rapidamente in motorino.

I filmati diffusi sui social media e verificati da Reuters mostrano gruppi che attaccano i tifosi israeliani, prendono a calci le vittime dopo che sono cadute, lanciano fuochi d’artificio e in un caso gridano “Questa è la Palestina. Questa è Gaza, figlio di puttana”… “Ora sai come ci si sente”.

Delle 63 persone arrestate, la maggior parte è stata poi rilasciata in attesa delle accuse.

Il comune di Amsterdam ha vietato le manifestazioni per tutto il fine settimana e ha dato alla polizia poteri d’emergenza.