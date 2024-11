Nelle prime ore del mattino del 13 novembre l’esercito russo ha condotto un attacco massiccio con missili e droni contro la capitale ucraina Kiev, per la prima volta da più di due mesi, in un momento in cui l’Ucraina è in difficoltà nel Donbass e teme di perdere il sostegno degli Stati Uniti.

Lo stesso giorno il segretario di stato statunitense Antony Blinken, in visita a Bruxelles, ha promesso una “risposta ferma” al coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra tra Russia e Ucraina.

Washington e Seoul hanno infatti confermato recenti affermazioni ucraine secondo cui i soldati nordcoreani sono già impegnati in operazioni di combattimento nella regione russa di Kursk, parzialmente occupata dalle forze ucraine da agosto.

Secondo Kiev, Washington e Seoul, più di diecimila soldati nordcoreani si trovano attualmente nella regione di Kursk, un’informazione che il Cremlino non ha mai smentito.