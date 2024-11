Dopo due settimane di trattative infruttuose, le delegazioni di quasi duecento paesi sono in attesa di una bozza finale di accordo sui finanziamenti ai paesi in via di sviluppo nell’ultimo giorno della conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop29), in corso dall’11 novembre a Baku, in Azerbaigian.

Il 21 novembre le trattative sono proseguite fino a notte fonda, con ministri e diplomatici che si affollavano negli uffici delle delegazioni brasiliana, europea, statunitense e cinese, e della presidenza azera della conferenza.

La bozza di accordo dovrebbe essere presentata nel pomeriggio del 22 novembre, in ritardo rispetto al programma, e la conferenza potrebbe quindi concludersi a notte fonda o addirittura essere prorogata di un giorno.