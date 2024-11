Il 22 novembre l’Iran ha annunciato di aver messo in servizio delle “centrifughe di nuova generazione” in risposta all’adozione di una risoluzione internazionale che esprime forte preoccupazione per le attività nucleari di Teheran e per la sua mancanza di cooperazione.

La risoluzione, messa a punto dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Germania in collaborazione con gli Stati Uniti, è stata approvata il 21 novembre a Vienna, in Austria, da diciannove dei trentacinque stati membri del consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).

Russia, Cina e Burkina Faso hanno votato contro, mentre dodici paesi si sono astenuti. Il Venezuela non ha partecipato al voto.