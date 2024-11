Martedì 26 novembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l’approvazione di un cessate il fuoco per la sospensione temporanea dei combattimenti con Hezbollah, che dovrebbe entrare in vigore mercoledì mattina alle 4 ora locale (le 2 in Italia).

Il gabinetto di politica e sicurezza del governo di Tel Aviv ha infatti accettato la proposta degli Stati Uniti per una tregua in Libano, con una maggioranza di dieci ministri contro un avversario.

L’accordo, per il quale Washington e la Francia hanno lavorato per settimane, è stato accolto con entusiasmo dal presidente statunitense Joe Biden, che lo ha definito come “una nuova partenza per il Libano, una visione per il futuro del Medio Oriente”.

Prima del via libera definitivo, Netanyahu ha sottolineato che “la durata del cessate il fuoco dipenderà da ciò che succederà sul terreno. Se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo. Se tenterà di ricostruire infrastrutture terroristiche vicino al confine, lancerà razzi o scaverà tunnel, colpiremo”.