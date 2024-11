Il 29 novembre l’oppositore russo Aleksej Gorinov, che nel 2022 era stato il primo a essere condannato in Russia per aver contestato l’invasione dell’Ucraina, è stato condannato ad altri tre anni per “apologia del terrorismo”.

Gorinov, che all’epoca era un consigliere comunale di Mosca, era stato condannato a sette anni di prigione per “diffusione di false informazioni sull’esercito russo”, in base a un articolo del codice penale entrato in vigore poche settimane dopo l’inizio della guerra, che risale al febbraio 2022.

Secondo il sito d’informazione indipendente Mediazona, il 29 novembre dopo la lettura della sentenza Gorinov, 63 anni, ha gridato al giudice: “Io sono per la pace, tu per la guerra”.

Gorinov era stato incriminato una seconda volta in seguito ad alcune conversazioni avute con altri detenuti durante un ricovero per polmonite in un ospedale giudiziario nel gennaio 2023.

Secondo l’accusa, Gorinov avrebbe giustificato l’attacco ucraino al ponte di Crimea, che collega la penisola annessa da Mosca nel 2014 alla terraferma russa, e le azioni della brigata Azov e del reggimento Kraken, due unità militari ucraine considerate organizzazioni terroristiche in Russia.