Per una settimana i rappresentanti di 178 paesi hanno cercato senza sucesso di trovare un’intesa per ridurre l’inquinamento da plastica, che invade gli oceani, il suolo e perfino il corpo umano.

Il 1 dicembre il quinto e ultimo ciclo di negoziati a Busan, in Corea del Sud, per un trattato contro l’inquinamento da plastica si è concluso con un fallimento a causa dell’opposizione di un gruppo di paesi produttori di petrolio. I negoziati dovrebbero riprendere nei prossimi mesi.

I partecipanti si sono scontrati su tre punti critici: la riduzione della produzione globale di plastica, la definizione di un elenco di prodotti o molecole considerati pericolosi per la salute e i finanziamenti ai paesi in via di sviluppo per la messa in atto di sistemi efficaci per la gestione dei rifiuti.

Dopo due anni di negoziati, i delegati presenti avevano tempo fino al 1 dicembre per raggiungere un accordo.

Ma fin dall’apertura dei lavori a Busan, il 25 novembre, i colloqui si sono trasformati in un dialogo tra sordi tra una maggioranza di paesi favorevoli a un accordo ambizioso e un gruppo di produttori di petrolio guidati da Russia, Arabia Saudita e Iran.

“C’è una minoranza di paesi che fa ostruzionismo”, ha affermato Olga Givernet, ministra francese con delega all’energia.

“Meglio nessun accordo che un cattivo accordo, ma chiaramente siamo molto delusi”, ha dichiarato un diplomatico europeo, che ha chiesto di restare anonimo.