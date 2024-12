Il 2 dicembre i lavoratori della Volkswagen sono entrati in sciopero negli stabilimenti del gruppo in Germania in risposta all’annuncio di migliaia di licenziamenti.

Secondo il sindacato Ig Metall, che rappresenta i lavoratori del settore metalmeccanico, interruzioni del lavoro sono previste in tutto il paese, compreso lo stabilimento della sede centrale di Wolfsburg.

Si tratta della prima fase di uno sciopero che potrebbe arrivare a dimensioni senza precedenti se i vertici dell’azienda e i rappresentanti dei lavoratori non riusciranno a trovare un accordo.