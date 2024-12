L’emorragia è legata a un incidente domestico di cui Lula era stato vittima il 19 ottobre, ha affermato l’ospedale.

Il presidente di sinistra, in carica dal 1 gennaio 2023, aveva battuto la nuca dopo una caduta in bagno, ed era stato costretto a sottoporsi a una serie di esami e ad annullare un viaggio in Russia per il vertice dei Brics.

La sera del 9 dicembre Lula ha raggiunto l’unità di Brasília dell’ospedale Sírio-Libanês dopo aver avvertito un forte mal di testa, ed è stato sottoposto a una risonanza magnetica, che ha evidenziato l’emorragia intracranica.

È stato quindi trasferito all’ospedale Sírio-Libanês di São Paulo, circa novecento chilometri a sudest della capitale, dov’è stato sottoposto a una craniotomia per drenare l’ematoma.