“È stata dichiarata morta durante il trasferimento in ospedale, probabilmente per un colpo di arma da fuoco autoinflitto”, ha aggiunto.

“Penso che non stiamo facendo abbastanza nel nostro paese e nella nostra comunità per prevenire le violenze legate alle armi da fuoco”, ha affermato Satya Rhodes-Conway, la sindaca di Madison.

“Alle 10.57 del 16 dicembre la polizia di Madison è stata avvertita da un alunno delle elementari di una sparatoria in corso nella scuola, che accoglie circa quattrocento studenti dall’asilo alle superiori”, ha dichiarato Barnes.

Uno studente e un insegnante sono rimasti uccisi nell’attacco, mentre sei persone sono state ricoverate in ospedale, due delle quali in gravi condizioni.

Il presidente Joe Biden ha definito l’attacco “scioccante” e “insensato”, e ha invitato il congresso ad approvare con urgenza leggi più restrittive sul possesso delle armi da fuoco.

Dall’inizio dell’anno più di sedicimila persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco negli Stati Uniti, secondo l’ong Gun violence archive. Le sparatorie che hanno causato l’uccisione o il ferimento di almeno quattro persone sono state 487.

In un paese in cui la possibilità di possedere armi da fuoco è considerata da milioni di persone un diritto costituzionale fondamentale, gli interventi legislativi sono molti rari e marginali, come l’introduzione dei controlli penali e psichiatrici prima dell’acquisto.