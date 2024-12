Il trattamenti medici per la transizione di genere di persone minorenni e l’accesso delle donne transgender alle competizioni sportive femminili sono temi scottanti negli Stati Uniti.

Durante la campagna elettorale Trump si era più volte scagliato contro quella che definisce “la dittatura del politicamente corretto”.

A novembre il Partito repubblicano ha stabilito che la prima transgender eletta alla camera dei deputati, Sarah McBride, non potrà usare i bagni delle donne.

“Sconfiggeremo l’ideologia woke”, ha dichiarato il presidente eletto a Phoenix, tra gli applausi della folla.

Il termine woke, legato alle lotte per i diritti degli afroamericani, è continuamente evocato dalla destra statunitense, con un significato distorto, per denunciare quella che considera un’eccessiva attenzione per le rivendicazioni delle minoranze e per le ingiustizie sociali e climatiche.