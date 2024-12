In questo periodo almeno 136 attacchi hanno colpito 27 ospedali e altre dodici strutture sanitarie, causando gravi perdite tra medici, infermieri e civili, oltre a danneggiare gran parte delle attrezzature indispensabili per le emergenze.

Come evidenziato in un rapporto pubblicato il 31 dicembre dall’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, gli attacchi israeliani agli ospedali della Striscia di Gaza e nelle loro vicinanze hanno portato l’assistenza sanitaria nel territorio palestinese sull’orlo del collasso.

Come sottolineato nel report, il personale medico e gli ospedali sono protetti dal diritto umanitario internazionale, a condizione che non commettano, o non siano utilizzati per commettere, atti dannosi per il nemico al di fuori della loro funzione.

Le Nazioni Unite definiscono “vaghe” le ripetute affermazioni di Israele secondo cui gli ospedali di Gaza sarebbero stati impropriamente usati per scopi militari dai gruppi palestinesi: “Finora non sono state rese pubbliche informazioni sufficienti per confermare queste accuse, che sono rimaste molto generiche e in alcuni casi sembrano contraddette dalle informazioni pubblicamente disponibili”.

“Come se non bastassero i bombardamenti incessanti e la terribile situazione umanitaria di Gaza, l’unico luogo in cui i palestinesi avrebbero dovuto sentirsi al sicuro è diventato una trappola mortale”, ha dichiarato l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, sottolineando che “la protezione degli ospedali durante la guerra è fondamentale e deve essere rispettata da tutte le parti, in ogni momento”.