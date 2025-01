In Venezuela, intanto, sono attese proteste antigovernative alla vigilia del giuramento del presidente Maduro per un terzo mandato che l’opposizione e gran parte della comunità internazionale considerano illegittimo.

In mezzo alle tensioni crescenti, l’oppositore Edmundo González Urrutia che vuole tornare in patria per rivendicare la presidenza e che sostiene di aver vinto le elezioni dello scorso luglio, sta concludendo un viaggio internazionale che lo ha portato in Argentina, Uruguay e Stati Uniti, dove ha ricevuto il sostegno del presidente Joe Biden.

“La strategia di Edmundo González Urrutia è quella di aumentare la pressione internazionale”, ha dichiarato all’Afp Mariano de Alba, esperto di relazioni internazionali. Le autorità di Caracas hanno promesso di arrestare González Urrutia, a cui è stato concesso l’esilio in Spagna lo scorso settembre, se dovesse tornare in paese.