La leader dell’opposizione María Corina Machado, uscita dalla clandestinità per guidare una manifestazione a Caracas il 9 gennaio, è stata arrestata per un breve periodo dopo il suo comizio, secondo quanto riferito dal suo staff, riaccendendo le critiche internazionali sulla rielezione di Maduro, accusato di frode elettorale. Il governo ha negato di averla arrestata.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, in carica dal 2013, presterà giuramento per un terzo mandato il 10 gennaio, nonostante le proteste che hanno portato migliaia di persone in piazza alla vigilia della cerimonia.

Gli oppositori del governo hanno denunciato una nuova ondata di repressione in vista del giuramento di Maduro, compreso l’arresto di un altro candidato presidenziale dell’opposizione, del capo di un’ong per la libertà di stampa e del genero di González Urrutia. Questa settimana le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per le notizie di detenzioni arbitrarie e intimidazioni.

Più di 2.400 persone sono state arrestate, 28 uccise e circa duecento ferite nelle proteste che hanno fatto seguito alla vittoria elettorale di Maduro lo scorso luglio.

Da allora Maduro ha mantenuto una pace fragile attraverso un massiccio dispiegamento di forze armate e di polizia e con l’aiuto dei “colectivos” paramilitari, volontari civili armati accusati di reprimere le proteste con metodi brutali.

L’ex diplomatico González Urrutia, 75 anni, aveva manifestato l’intenzione di tornare a Caracas questa settimana per insediarsi come presidente, ma si ritiene improbabile che il piano possa essere messo in pratica. Manifesti con la scritta “wanted” (ricercato) offrono una ricompensa di centomila dollari per il suo arresto e sono stati affissi in tutta Caracas.

González Urrutia è stato impegnato in un viaggio internazionale per cercare di fare pressione su Maduro, 62 anni, affinché lasci il potere. Ha fatto tappa a Washington per incontrare il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha chiesto un “ritorno pacifico al governo democratico”.

Maduro è al potere dal 2013, dopo la morte di Hugo Chávez, il suo mentore. Anche la sua rielezione nel 2018 è stata contestata per brogli, ma il leader venezuelano è riuscito a rimanere al potere attraverso un miscuglio di populismo e repressione, anche se l’economia è implosa.

Maduro gode del sostegno della Russia e di Cuba, oltre che di un esercito fedele, di giudici e istituzioni statali in un sistema di clientelismo politico ben consolidato. Migliaia di sostenitori del partito al potere hanno tenuto una manifestazione nel centro di Caracas, giurando di impedire qualsiasi tentativo di ostacolare il ritorno in carica di Maduro.