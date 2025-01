Il presidente uscente Zoran Milanović, un socialista dagli accenti populisti, ha vinto nettamente il 12 gennaio il secondo turno delle elezioni presidenziali, infliggendo una dura sconfitta all’Unione democratica croata (Hdz, destra), attualmente al governo.

In base ai risultati quasi definitivi del ballottaggio, Milanović ha ottenuto più del 74 per cento dei voti, contro il quasi 26 per cento del suo rivale Dragan Primorac.

Si tratta del divario più ampio mai registrati in un’elezione presidenziale dall’indipendenza della Croazia, paese in cui il capo dello stato ha però un ruolo prevalentemente rappresentativo.

Milanović aveva sfiorato la vittoria già al primo turno, quando aveva ottenuto il 49 per cento dei voti.