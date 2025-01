Nella piazza dell’Indipendenza di Maputo, sorvegliata da elicotteri e aerei militari, Chapo, esponente del Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo, il partito al potere da cinquant’anni), ha giurato di “svolgere con onore l’incarico di presidente” per un mandato di cinque anni.

Il 15 gennaio Daniel Chapo si è insediato come presidente del Mozambico in una capitale blindata, dopo mesi di manifestazioni contro i presunti brogli nelle elezioni del 9 ottobre.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Nel suo discorso d’insediamento Chapo – il primo presidente nato dopo l’indipendenza, che risale al 1975 – non ha fatto alcun riferimento esplicito alle violenze, limitandosi ad associare al minuto di silenzio in memoria delle 120 vittime del ciclone Chido “tutti coloro che in questo periodo hanno perso la vita, sono stati feriti o hanno subìto perdite irreparabili”.

“Se restiamo uniti possiamo superare gli ostacoli e trasformare il dolore in prosperità”, ha aggiunto.

Dopo quasi tre mesi di violenze, accompagnate da scioperi e blocchi stradali, il primo compito di Chapo, 48 anni, sarà riportare la pace e la stabilità nel paese, che è uno dei più poveri dell’Africa.