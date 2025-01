“È stato raggiunto un accordo” tra Israele e Hamas “per un cessate il fuoco” a Gaza e “uno scambio di ostaggi e prigionieri”, ha annunciato mercoledì il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani.

“L’accordo entrerà in vigore domenica 19 gennaio. La prima fase dell’accordo durerà 42 giorni e comprenderà un cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane verso est, lontano dalle aree popolate. Le forze israeliane saranno poi posizionate lungo il confine con Gaza, il che consentirà lo scambio di prigionieri, così come lo scambio dei corpi delle vittime e il ritorno degli sfollati alle loro case”, ha dichiarato il primo ministro del Qatar, uno dei paesi mediatori, in una conferenza stampa a Doha.