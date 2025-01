Il 16 gennaio il ministero della salute di Hamas ha affermato che 81 persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime ventiquattr’ore, durante le quali è stato annunciato un accordo di tregua, che dovrebbe entrare in vigore il 19 gennaio.

In attesa dell’approvazione del governo israeliano, l’accordo non è ancora ufficiale. Inoltre, il 16 gennaio Israele ha accusato Hamas di non voler rispettare “tutti gli elementi dell’accordo”, un’affermazione che il gruppo palestinese ha smentito.

La prima fase dell’accordo, che durerà sei settimane, prevede una tregua a partire dal 19 gennaio, la liberazione di trentatré ostaggi israeliani in cambio di un migliaio di prigionieri palestinesi, l’aumento degli aiuti umanitari e il ritiro dell’esercito israeliano dalle aree densamente popolate.

La seconda fase prevede il rilascio degli ultimi ostaggi e il ritiro completo dell’esercito israeliano, mentre la terza prevede la ricostruzione della Striscia di Gaza e la restituzione dei corpi degli ostaggi morti in prigionia.