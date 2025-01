Il 16 gennaio si sono concluse le operazioni di soccorso in una miniera d’oro illegale in Sudafrica, dove dall’inizio della settimana sono stati riportati in superficie 78 corpi e 246 minatori illegali, ha riferito una squadra dell’Afp presente sul posto.

Nella mattinata del 16 gennaio è stata effettuata un’ultima discesa nella miniera per verificare, con l’aiuto di una videocamera e di un microfono, che non ci fosse più nessuno nelle gallerie sotterranee che partono dal pozzo numero 11 della miniera di Stilfontein, circa 150 chilometri a sudovest di Johannesburg.

“Non abbiamo visto né sentito nessuno”, ha dichiarato ai giornalisti Mannas Fourie, capo dell’azienda responsabile dei soccorsi.