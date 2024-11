Da settimane centinaia di minatori senza autorizzazione (chiamati zama zama, “quelli che ci provano” in lingua zulu) restano nascosti in una miniera d’oro abbandonata a Stilfontein, nel nordovest del Sudafrica, per paura di essere arrestati. Circa due settimane fa il governo ha schierato gli agenti all’ingresso di un pozzo profondo un chilometro e mezzo, usato dai minatori per accedere ai tunnel in disuso, per impedire ai loro parenti e amici di portargli viveri, costringendoli a uscire. È parte di un’operazione di polizia più ampia per contrastare le attività minerarie illegali. Chiamata Vala umgodi, “tappare il buco” in zulu, è stata lanciata a settembre e prevede una serie di raid in vari siti del paese.

Dall’inizio di novembre da Stilfontein sono risalite più di mille persone, subito arrestate, ed è stato recuperato il corpo di un minatore. Con il passare dei giorni, però, sono aumentate le preoccupazioni per le persone rimaste sottoterra senza nulla da mangiare e da bere, di pari passo alle proteste dei loro familiari. Hanno fatto molto discutere le parole molto dure usate da una ministra del governo, Khumbudzo Ntshavheni, che ha dichiarato: “Non manderemo aiuti ai criminali. Li staneremo. Usciranno. I criminali non vanno aiutati, i criminali vanno perseguiti. Non li abbiamo mandati noi lì”. Il 18 novembre il presidente Cyril Ramaphosa ha cercato di calmare le acque ribadendo la necessità di rispettare i diritti umani e che non si possono mettere a rischio le vite dei minatori anche se partecipano ad attività illegali. Gli zama zama rischiano una multa o una condanna fino a sei mesi di carcere. Se sono migranti senza i documenti in regola – una buon parte viene da Mozambico, Zimbabwe e Lesotho – potrebbero essere trasferiti con la forza nel loro paese d’origine. Ma sempre più spesso, a causa della crisi economica, sono sudafricani poveri e disoccupati che cercano di trovare un modo per sopravvivere. E a volte finiscono nelle mani delle bande criminali.