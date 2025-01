In un messaggio sul social network X, l’azienda ha ringraziato Trump per aver assicurato ai fornitori di servizi che non avrebbero subìto le pesanti sanzioni previste dalla legge.

Il 19 gennaio, poche ore dopo la sua sospensione, il social network cinese TikTok è tornato accessibile negli Stati Uniti in seguito a un intervento del presidente eletto Donald Trump.

Poco prima il presidente eletto si era impegnato a emanare un decreto subito dopo il suo insediamento, previsto per il 20 gennaio, per sospendere il divieto d’accesso a TikTok, deciso dal congresso in nome della sicurezza nazionale.

La legge, approvata nel 2024, prevede la possibilità di posticipare la sua attuazione per novanta giorni in caso di possibilità concreta di trovare un acquirente, condizione posta alla casa madre di TikTok, l’azienda cinese ByteDance, per evitare un divieto.

“Dobbiamo salvare TikTok”, ha affermato Trump a Washington il 19 gennaio. “Non abbiamo scelta”, ha aggiunto, riferendosi ai “posti di lavoro in gioco”.