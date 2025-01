“Il bilancio provvisorio è di sedici morti, mentre dieci persone rimaste ferite sono state ricoverate in ospedale”, ha dichiarato Doni Prakoso, capo della polizia del distretto di Pekalongan, nel centro dell’isola di Java.

Il portavoce dell’agenzia indonesiana per la gestione dei disastri naturali, Abdul Muhari, ha confermato in un comunicato il bilancio di sedici morti, precisando che la frana è avvenuta nel villaggio di Kasimpar alle 17.30 del 20 gennaio, in piena stagione delle piogge.

Bergas Catursasi Penanggungan, responsabile dell’agenzia per la gestione dei disastri naturali della provincia di Java Centrale, ha affermato che le operazioni di ricerca dei dispersi sono ostacolate dal maltempo.