“Oggi è un giorno speciale”, ha affermato Sappanyoo Panatkool, 38 anni, dopo aver sposato il suo compagno, Apiwat Apiwatsayree, 49 anni. “Finalmente abbiamo il diritto di amarci come tutti gli altri”.

Il 23 gennaio la Thailandia ha celebrato i primi matrimoni tra persone dello stesso sesso nel giorno dell’entrata in vigore della legge.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

La nuova legge, promulgata da re Maha Vajiralongkorn a settembre, sostituisce i riferimenti a “uomini”, “donne”, “mariti” e “mogli” con termini neutri dal punto di vista del genere, come “individui” e “partner matrimoniali”. Inoltre, riconosce alle coppie omosessuali gli stessi diritti di quelle etero in materia di adozioni ed eredità.

“Oggi la bandiera arcobaleno sventola con orgoglio sulla Thailandia”, ha affermato sul social network X la premier Paetongtarn Shinawatra.

La legge era stata presentata in parlamento dall’ex primo ministro Srettha Thavisin, sostenitore della comunità lgbt+, che ad agosto era stato però destituito in seguito ad alcune accuse di corruzione.

L’omosessualità è illegale in circa metà dei paesi asiatici, e in alcuni di questi, tra cui la Birmania e la Malaysia, che confinano con la Thailandia, può comportare pene detentive di diversi anni, secondo un rapporto dell’International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association (Ilga).

Più di trenta paesi hanno legalizzato i matrimoni omosessuali nel mondo. I Paesi Bassi sono stati il primo paese a farlo, nel 2001.