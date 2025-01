“Di conseguenza le sanzioni e i dazi commerciali annunciati non saranno applicati, sempre che la Colombia rispetti l’accordo”, ha avvertito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel comunicato.

“Il governo colombiano ha accettato tutte le condizioni poste dal presidente Trump sui voli di rimpatrio”, ha affermato la Casa Bianca in un comunicato.

La sera del 26 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha sospeso l’imposizione di sanzioni contro la Colombia dopo che Bogotá ha accettato le condizioni per il rimpatrio dei migranti colombiani irregolari.

Il presidente colombiano di sinistra Gustavo Petro aveva dichiarato sul social network X che “un migrante non è un criminale e dev’essere trattato in un modo che non leda la sua dignità”.

In particolare, Washington aveva minacciato l’imposizione di dazi doganali del 25 per cento su tutti i prodotti colombiani importati negli Stati Uniti, che secondo Trump sarebbero stati portati al 50 per cento dopo una settimana, nonostante l’accordo di libero scambio tra i due paesi.

Le sanzioni sui visti, annunciate il 26 gennaio dal dipartimento di stato, “resteranno invece in vigore fino a quando il primo aereo con i migranti non sarà atterrato in Colombia”, ha dichiarato Leavitt.

“Gli eventi di oggi dimostrano al mondo che l’America è tornata a essere rispettata”, ha aggiunto.